Футзал

Олександр Косенко поділився своїми думками щодо майбутніх суперників у кваліфікації ЧМ-2024.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко прокоментував результати жеребкування еліт-раунду кваліфікації ЧС-2024.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування Україна потрапила до групи В, де зіграє проти Польщі, Сербії та Бельгії.

"Наразі будь-яка збірна, з тим форматом, що зараз буде, може забрати очки у будь-якого суперника, навіть якщо хтось на папері буде фаворитом, а хтось – аутсайдером. Особливо це стосується домашніх поєдинків, адже вдома, як то кажуть, і стіни допомагають. Тим більше, я вже неодноразово казав, що всі збірні гарного рівня, всі підтягуються у своїй майстерності. І серби, і бельгійці, і поляки – всі вміють грати. Ці збірні гарного рівня. Тому, треба готуватись. Тільки якщо ми будемо готуватись, то досягнемо результату. Я вважаю, що група рівна, всі чотири збірні – приблизно одного рівня.

Польський футзал зараз розвивається швидкими темпами. У чемпіонаті Польщі грають багато легіонерів, і польські футзалісти прогресують. Є гравці дуже хорошого рівня. Так, то був товариський матч, але за перебігом подій на майданчику, я скажу, він був дуже не товариський. Було багато чоловічої боротьби, в обох команд було бажання перемогти. Так це був товариський матч, а якщо буде офіційний, то я думаю, що іскри будуть летіти ще більше. Це стосується не тільки збірної Польщі. Це стосується і сербської збірної. Ми знаємо, що будь-яка збірна з Балканського півострова – дуже потужна команда. А бельгійці – технічна, скажемо так, "арабська" збірна. Вона – трохи іншого напрямку, але вона теж хорошого рівня. Думаю, буде цікаво.

Ми з сербами грали на чемпіонаті Європи у Нідерландах та обіграли їх. Тому, не треба зациклюватись на тому, щоб узяти реванш. Треба виходити й перемагати. Безсумнівно, всі, хто тим чи іншим чином підтримує росію в спорті, будуть для нас додатковим подразником – бажаємо ми того чи ні. І в середині все одно буде додатковий настрій перемогти та потішити наших вболівальників.

Збірні Бельгії та Нідерландів дуже схожі за стилем. Але це інша команда, інші виконавці, і все одно на майданчику вирішують індивідуальності. Так, ми уявлення маємо, але все одно потрібно буде розбирати суперника, аналізувати його. Але так – схожість ігрового стилю збірних Бельгії та Нідерландів, сподіваюсь, додатково допоможе нам краще підготуватися до матчів з бельгійцями.

План підготовки збірної? Зараз не можу точно сказати. Наразі кожного дня нові обставини, тому поки що не хочеться чогось казати, щоб не наврочити. Але розуміємо, що якось добре та ретельно підготуватися, може, і не вдасться. Але зараз у нас усі в таких умовах, і ми це розуміємо, і будемо виходити з тих обставин, які у нас наразі є. Будемо готуватись у тих обставинах. Це не повинно на нас якимось чином впливати. Я думаю, що буде важко провести якісь товариські зустрічі в період підготовки до відбіркових матчів. Думаю, що вже будемо проводити збір перед самими поєдинками", - наводить слова Косенка прес-служба АФУ.

Нагадаємо, матчі елітного раунду кваліфікації відбудуться 11-20 вересня, 2-11 жовтня та 11-20 грудня.