Турнір проходитиме 3—10 вересня в хорватському Поречі.
uefa.com
17 травня 2023, 21:15
Відбулося жеребкування фінального турніру Євро-2023 з футзалу серед команд U-19, за підсумками яких своїх суперників дізналася збірна України. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
За підсумками жеребкування "синьо-жовті" потрапили до другої групи, де зіграють проти Фінляндії, Словенії та Італії.
У першій групі між собою зіграють Хорватія, Португалія, Іспанія та Франція.
За регламентом турніру, по дві найкращі команди з груп вийдуть у півфінали.
Також став відомий календар поєдинків для збірної України:
03.09.2023
Україна — Італія
04.09.2023
Україна — Словенія
06.09.2023
Фінляндія — Україна
Нагадаємо, Євро-2023 пройде з 3 по 10 вересня у хорватському Поречі.