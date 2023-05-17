Футзал

Турнір проходитиме 3—10 вересня в хорватському Поречі.

Відбулося жеребкування фінального турніру Євро-2023 з футзалу серед команд U-19, за підсумками яких своїх суперників дізналася збірна України. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

За підсумками жеребкування "синьо-жовті" потрапили до другої групи, де зіграють проти Фінляндії, Словенії та Італії.

У першій групі між собою зіграють Хорватія, Португалія, Іспанія та Франція.

За регламентом турніру, по дві найкращі команди з груп вийдуть у півфінали.

Також став відомий календар поєдинків для збірної України:

03.09.2023

Україна — Італія

04.09.2023

Україна — Словенія

06.09.2023

Фінляндія — Україна

Нагадаємо, Євро-2023 пройде з 3 по 10 вересня у хорватському Поречі.