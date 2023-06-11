Футзал

"Синьо-жовті" здійснили камбек в основний час, але залишилися задовольнятися "сріблом" світової першості з сокки.

У фінальному поєдинку чемпіонату світу-2023 з сокки, який проходив у місті Ессен (Німеччина), збірна України зустрілася в очному протистоянні з уже відомим для себе Казахстаном, з яким "синьо-жовті" без проблем впоралися на груповому етапі з рахунком 6:2.

Проте вирішальний матч світової першості почався аж ніяк не під диктування підопічних Віталія Мельника. На старті гри казахи виглядали набагато свіжішими, тому згодом українська команда поплатилася за свою пасивність, мабуть, через фізичну втому.

Збірна Казахстану забила у першому таймі два м'ячі, що певною мірою привело українців до тями. У підсумку Україна почала перехоплювати ініціативу та відіграла один гол до перерви після майстерного виконання штрафного від Андрія Мельника.

У другій половині зустрічі збірна Казахстану продовжувала здебільшого оборонятися, проте "синьо-жовтим" так і не вдавалося реалізувати свої непогані, але нечисленні моменти навіть за чисельної переваги на полі.

Однак на 37-й хвилині удача знову посміхнулася Андрію Мельнику, який дальнім ударом вразив ворота суперника точно в ближній кут і зрівняв рахунок у матчі.

Тріумфатора Socca World Cup 2023 визначала емоційна післяматчева серія пенальті, переможцем з якої вийшла збірна Казахстану. Вона — нова чемпіонка світу з сокки, а Україна — срібна призерка.

Україна — Казахстан 2:2 (пен. 1:2)

Голи: Мельник, 18; 37 – Єлемесов, 9; Мурзабеков, 13.

Воротарі: Святослав Марканич (ФК Агард Київ, Сармат Прага), Володимир Удовиченко (ФК Глуст Київ)

Польові гравці: Денис Хруль, Олександр Уруцький, Дмитро Подколзин (всі – ФК КЛО Київ), Микола Кодацький (ФК Агард Київ / ФК Сармат Прага), Денис Сандецький та Олександр Колесников (ФК Удар Київ / Ягеллонія Польща), Сергій Кучук (ФК Трансбуд Київ / Говерла Прага), Андрій Цопа (ФК Сармат Прага), Олег Поліщук (Агард Київ), Євген Шайдюк (ФК Президенти Київ), Андрій Мельник (ФК Глуст Київ), Максим Литвинов (ФК ХІТ Київ), Дмитро Іванов (ФК Сенсум Київ), Олександр Сушко (ФК Рубін Київ), Сергій Рівний (ФК Манзана Київ).