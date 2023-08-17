Футзал

На Football.ua доступна відео онлайн-трансляція поєдинку з футзалу.

У четвер, 17 серпня, пройде матч за Суперкубок України з футзалу. У поєдинку зіграють ХІТ та Кардинал.

Нагадаємо, що київська команда виграла лігу, а рівненська – Кубок України.

Відео онлайн-трансляція поєдинку з футзалу:

Матч пройде на майданчику Академії спорту у відновленій Бучі, а стартовий свисток буде дано о 17:00 за київським часом. Трансляція почнеться о 16:45.