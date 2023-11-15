Футзал

Скандал в українському футзалі ще далекий від своєї розв'язки.

Сьогодні, 15 листопада, відбулося засідання президії АФУ, яке уважно розглянуло інциденти, що сталися під час матчу Екстра-ліги між Соколом та Ураганом. Про це повідомляє прес-служба АФУ.

Нагадаємо, 4 листопада на матчі Екстра-ліги до гравця Урагану поза майданчиком було застосовано фізичну силу з боку головного тренера Сокола та колишнього почесного президента клубу, представника титульного спонсора команди.

Зокрема, жодних суттєвих рішень на даний момент прийнято не було — а найголовніше рішення полягало в тому, що майбутні матчі Сокола були перенесені з питань безпеки до рішення КДК УАФ.

В іншому можна відзначити, що шість команд чемпіонату України (Ураган, Скай Ап, Кардинал-Рівне, Енергія, ХІТ, ін.ІТ) подали заяви, в яких вони відмовляються грати проти Сокола, а також просять АФУ зняти скандальний клуб із турніру.

Після дев'яти ігор Сокіл набрав 17 очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці Екстра-ліги України.