До вашої уваги пряма трансляція матчу футзальної Ліги чемпіонів, який розпочнеться 30 листопада о 17:00.
Олміссум - ХІТ
30 листопада 2023, 16:59
У рамках другого туру елітного раунду футзальної Ліги чемпіонів у групі D київський ХІТ зустрінеться з хорватським Олміссумом.
Цей поєдинок відбудеться у четвер, 30 листопада. Початок матчу — о 17:00 за київським часом.
Слідкуйте за подіями матчу між Олміссумом та ХІТ в прямій трансляції на Football.ua.
ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ОЛМІССУМ (ХОРВАТІЯ) — ХІТ (УКРАЇНА):
Нагадаємо, що в першому матчі ХІТ поступився польській Любаві з рахунком 5:6.