Футзал

До вашої уваги пряма трансляція матчу футзальної Ліги чемпіонів, який розпочнеться 30 листопада о 17:00.

У рамках другого туру елітного раунду футзальної Ліги чемпіонів у групі D київський ХІТ зустрінеться з хорватським Олміссумом.

Цей поєдинок відбудеться у четвер, 30 листопада. Початок матчу — о 17:00 за київським часом.

Слідкуйте за подіями матчу між Олміссумом та ХІТ в прямій трансляції на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ОЛМІССУМ (ХОРВАТІЯ) — ХІТ (УКРАЇНА):

Нагадаємо, що в першому матчі ХІТ поступився польській Любаві з рахунком 5:6.