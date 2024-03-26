До цього лише один український арбітр обслугував на цій стадії.
Денис Куций, Асоціація футзалу України
26 березня 2024, 14:26
Денис Куций стане першим українським арбітром, який візьме участь у матчах такої стадії футзальної Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє Асоціація футзалу України.
Серед українських арбітрів фінальну частину континентальних футзальних змагань до цього обслуговував лише Олег Іванов.
Цьогорічні півфінали відбудуться 3 травня, а матч за третє місце та фінальний поєдинок — 5 травня. Візьмуть участь у боротьбу за трофей Барселона, Берфіка, Пальма Футзал та Спортінг.
Точні матчі, які обслужить Денис, стануть відомі пізніше.