Футзал

Колектив із Хмельницького має перевагу у три м'ячі перед матчем-відповіддю.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу плей-оф української Екстра-ліги львівська Енергія приймала хмельницький Сокіл.

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Команд швидко обмінялися голами Кузя та Первєєва на початку зустрічі, після чого Данилюк вивів гостей вперед. Трохи пізніше Бабак подвоїв перевагу своєї команди. За підсумками першого тайму Сокіл лідирував із рахунком 3:1.

По перерві Данилюк відзначився вдруге, а Легендзевич скоротив відставання Енергії. Ближче до завершення зустрічі Сохорук відновив перевагу гостей у три м'ячі, а Данилюк майже одразу збільшив її, забивши втретє. Господарі поля встигли відповісти голом Радевича.

Енергія — Сокіл 3:6

Голи: Кузь, 2, Легендзевич, 27, Радевич, 40 — Первєєв, 4, Данилюк, 8, 24, 38, Бабак, 18, Сохорук, 37

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться у суботу, 11 травня.