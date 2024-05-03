Завершився перший півфінальний поєдинок турніру.
Кардинал-Рівне - Аврора, скріншот із трансляції АФУ
03 травня 2024, 20:10
У рамках 1/2 фіналу Кубка України-2023/24 з футзалу київська Aurora здобула звитягу над рівненським Кардиналом у Палаці спорту в столиці.
Команди подарували глядачам шість голів, чотири з яких забив колектив Євгена Задорожного. Кардинал-Рівне поступався з рахунком 2:0 і відновив паритет після скандальної ситуації.
Максим Малиновський зрівняв рахунок, але арбітри скасували його гол. Номінальні господарі були незадоволені рішенням, тож президент Кардиналу-Рівне Володимир Валявка рекомендував своїй команді залишити майданчик.
Потім матч перервали через повітряну тривогу, а вже після неї арбітри все ж вирішили зарахувати другий гол Малиновського. Проте, Aurora забила ще двічі, позбавивши Кардинал-Рівне фіналу Кубка України-2023/24.
Кардинал-Рівне — Aurora 2:4
Голи: М. Малиновський, 21, 31 – Літвінов, 5, Моспан, 6, Чеберяк, 39, Школьний, 40
Кардинал-Рівне: Дяченко – Басич, Кручок, Волков, Ланко – М. Малиновський, Волянюк, Скибчик, Сорокін
Запасні: Рафальський, Парфенюк, Тютюрай
Aurora: Гуйван – Бессалов, Завертаний, Літвінов, Школьний – Чеберяк, Боргун, Моспан, Семенченко – Гурєєв, Кузьмак, Дичук
Запасні: Бутов, Лисюк
Попередження: Кручок, Волков, Ланко, Сорокін
Другого фіналіста невдовзі визначать Ураган і ХІТ, тоді як вирішальний поєдинок турніру відбудеться завтра, 4 травня.