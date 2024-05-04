Футзал

Володимир Валявка ексклюзивно для Football.ua прокоментував гру своєї команди та суддівські помилки.

У рамках 1/2 фіналу Кубка України-2023/24 з футзалу Кардинал поступився Aurora з рахунком 2:4. Не обійшлося й без суддівського скандалу. Арбітри спочатку дозволили ввести м'яч не тій команді, після цього відбувся гол Кардинала, який спочатку скасували, а потім зарахували.

Президент Кардинал-Рівне Володимир Валявка детально прокоментував суперечливий епізод та розповів, чому вирішив увести свою команду з паркету.

- Які ваші враження від гри проти Aurora. Задоволені своєю командою?

- В цілому задоволений грою, єдине — не вдалося здобути позитивний результат. Програючи 0:2 ми повернулись у гру та могли навіть перемогти.

- Як можете прокоментувати момент з вашим другим забитим м'ячем та рішення суддівської бригади?

- Очевидно, арбітри помилились як мінімум три рази. Наскільки розумію, з цим вже буде розбиратись комітет арбітражу. Судді неправильно дали ввести м'яч в гру, хоча наш воротар запитував: "я можу вводити чи ні?". Перша помилка — неправильне введення м'яча. Друга помилка — не можна було брати VAR в такій ситуації. Третя — неправильне рішення про скасування чистого голу, який забила наша команда. Епізод вже було давним-давно заграно і, відповідно, арбітри не розібрались. Нехай комітет арбітражу приймає рішення щодо їх кваліфікації.

- Було помітно, що у вас виникли суперечки з представниками Aurora. Як саме відбувалось спілкування та як ви наважились увести команду з поля?

- Рішення зняти команду я прийняв незважаючи на перепалки з гравцями та адміністраторами Aurora. Я сам передивився повтор у трансляції під час того, як арбітри дивились VAR. Коли судді оголосили свій вердикт, то я одразу прийняв рішення увести команду з майданчика, оскільки арбітри явно помилились. Не знаю, було це упереджено чи ні, але нехай розбираються відповідні органи. На мою думку, такі елементарні помилки арбітри, які судять півфінал Кубка України, робити не повинні.

Представники Avrora доводили, що м'яч було введено неправильно. Навіть якщо так, то ми віддали м'яч команді суперника — відбувся так званий fair play, а вже потім вони атакували. Мене це завело: "як таке може бути, ми ж віддали вам м'яч?". Але вони доводили, що саме вони мали розіграти кутовий. Наш воротар перепитав у арбітра, чи може він вводити м'яч, а після цього зробив це, і наш гравець віддав м'яч супротивнику. Арбітри зі своєї елементарної помилки створили дуже важку ситуацію, з якою було вийти непросто. Тому я прийняв рішення прибрати команду з поля. Фактично був поставлений ультиматум: "Ми повертаємо наш чисто забитий гол або ми не дограємо цей матч".

- Кого будете підтримувати в фіналі й чи вплинули баталії з Aurora на ваші симпатії?

- Зазвичай я вболіваю тільки за свою команду та красивий футзал. Хоча, в даній ситуації, як все склалося, я буду вболівати за Ураган.

Артем Андросян, football.ua