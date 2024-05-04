Футзал

У фіналі турніру Ураган зіграє проти Aurora, яка пройшла Кардинал-Рівне.

Івано-франківський Ураган у півфінальному матчі Кубку України здобув впевнену перемогу над київським ХІТом із рахунком 4:1.

Поєдинок розпочався вчора ввечері, 3 травня, але після 18 хвилин його було перервано через чергову повітряну тривогу.

До цього моменту команда з Івано-Франківська забила два м'ячі у ворота киян. Авторами голів стали Петро Шотурма та Назар Швед.

Сьогодні, 4 травня, матч продовжився з 18 хвилини і Ураган дотиснув свого суперника, забивши ще два м'ячі, а ХІТ відповів лише одним взяттям воріт.

У складі Урагану після поновлення гри відзначилися Станіслав Моспан та Ігор Корсун. У киян єдиний м'яч забив Євген Жук.

Таким чином, Ураган вийшов у фінал Кубка України, де зіграє проти Aurora, яка у своєму півфіналі обіграла Кардинал-Рівне.

Фінал турніру відбудеться завтра, 5 травня, о 12.00 за Києвом.

ХІТ — Ураган 1:4

Голи: Жук, 39 — Шотурма, 7, Швед, 13, Моспан, 33, Корсун, 38.