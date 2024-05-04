Футзал

Андросян Артем розповідає про напружені баталії в матчах Кардинал-Рівне — Aurora та ХІТ — Ураган.

3-4 травня Палац Спорту мав стати невеличким острівцем минулого життя, де вирували емоції спортивного свята. Навіть не дивлячись на постійні тривоги, це частково вдалось. Напружена гра, гарні голи, яскрава підтримка фанатів і звичайно суддівський скандал! Команди весь сезон грали без VAR, але на матчі Фіналу чотирьох Кубка України цю систему все ж таки вирішили впровадити, але про все поступово.

Кардинал-Рівне — Aurora

Арена Палац Спорту була заповнена в кращому випаду на 25%, але окремо варто відзначити активних фанатів Кардинала. Близько 15 хлопців в зелених футболках невтомно підтримували свою команду та створювали неймовірну акустику. Втім, треба віддати належне й вболівальникам Aurora, яких зібралось чимало. Що стосується саме подій на паркеті, то голи від Літвінова та Моспана на початку матчу надали Aurora велику перевагу над Кардиналом і здавалось, що номінальні гості, які й без того вважались фаворитом зустрічі, впевнено доведуть гру до перемоги. Але команда з Рівного продемонструвала характер.

На початку другого тайму М. Малиновський відквитав один м'яч, а вже за 9 хвилин до кінця гри забив ще раз. Саме після цього почалось найцікавіше. За хвилину до цього м'яч начебто влучив в руку Бессалову (Aurora), після цього його команда провела атаку та заробила кутовий. Кардинал запросив перегляд VAR, після чого було прийнято рішення, що гри рукою не було, але арбітриня віддала м'яч голкіперу Кардинала, замість того, щоб дати розіграти кутовий Aurora. За декілька атак після цього рівняни встановили паритет, але арбітри після перегляду VAR скасували взяття воріт, саме через те, що м'яч вводити повинні були гравці Aurora. Президент Кардиналу не стримав емоцій та вирішив увести свою команду з поля, а згодом ще й оголосили повітряну тривогу. Не менш цікаво було в підтрибунному приміщені, де сторони намагались розібратись в епізоді й дійти згоди.

Представник Aurora розповів про погляд клубу на суперечливий момент в ексклюзивному коментарі Football.ua:

"Наш тренерський штаб побачив, що арбітри припустилися помилки при вводі м'яча. Після цього ми зреагували та доносили це помічнику арбітра, а в цей момент пішла інша атака і ми пропустили. З перших секунд нас ніхто не чув, тому ми попросили VAR. Епізод можна трактувати по-різному. Втім, ми згодні як з одним, так і з іншим рішенням. Якщо враховувати, що це вже інша атака, то так — гол чистий, якщо продовження епізоду з неправильним вводом м'яча — то треба було реагувати ще тоді. Арбітри скасували взяття воріт. Ми це рішення прийняли, але надалі більше здивувала поведінка супротивників. Виходить, що гол скасували, керівництво Кардинала вирішило прибрати команду з поля і після цього всі починають нас просити дограти, зараховують гол, а команду-супротивника повертають.

Ми хотіли продемонструвати, що справедливо будемо грати в фіналі.

Виходить, нам потрібно було піти з поля, коли гол все ж таки зарахували? Це не схоже на спортивну поведінку. Втім, ми розуміли, що якщо Кардиналу дадуть технічну поразку, то це нам нічого хорошого не принесе — будуть питання як саме ми вийшли в фінал і тому подібне. Також не дуже добре себе відчуватимуть тренерський штаб та гравці, хоча по грі в першому й другому таймі ми дуже сильно переважали супротивника. Зважаючи на це, прийняли рішення продовжити матч та довести свою перевагу на паркеті. Ми хотіли продемонструвати, що справедливо будемо грати в фіналі.

Що стосується суддів, то ми не в праві давати оцінку асоціації та арбітрам, адже критикувати просто, а створювати — ні. Розвиток — це важкий та довготривалий процес, складний механізм. Є відповідний комітет з професійними арбітрами та прописаний регламент, який регулярно оновлюється і ми не знаємо всі дрібниці досконально".

Втім, у президента рівнян дещо інша думка щодо суперечливого моменту. Він вважає, що його команда зіграла згідно fair play та повернула м'яч супротивнику.

"Очевидно, арбітри помилились як мінімум три рази. Наскільки розумію, з цим вже буде розбиратись комітет арбітражу. Судді неправильно дали ввести м'яч в гру, хоча наш воротар запитував: "Я можу вводити чи ні?". Перша помилка — неправильне введення м'яча. Друга помилка — не можна було брати VAR в такій ситуації. Третя — неправильне рішення про скасування чистого голу, який забила наша команда. Епізод вже було давним-давно заграно і, відповідно, арбітри не розібрались. Нехай комітет арбітражу приймає рішення щодо їх кваліфікації.

Я сам передивився повтор у трансляції під час того, як арбітри дивились VAR. Коли судді оголосили свій вердикт, то я одразу прийняв рішення увести команду з майданчика, оскільки арбітри явно помилились. Не знаю, було це упереджено чи ні, але нехай розбираються відповідні органи. На мою думку, такі елементарні помилки арбітри, які судять півфінал Кубка України, робити не повинні.

Фактично був поставлений ультиматум: "Ми повертаємо наш чисто забитий гол або ми не дограємо цей матч"

Представники Aurora доводили, що м'яч було введено неправильно. Навіть якщо так, то ми віддали м'яч команді суперника — відбувся так званий fair play, а вже потім вони атакували. Мене це завело: "як таке може бути, ми ж віддали вам м'яч?". Але вони доводили, що саме вони мали розіграти кутовий. Наш воротар перепитав у арбітра, чи може він вводити м'яч, а після цього зробив це, і наш гравець віддав м'яч супротивнику. Арбітри зі своєї елементарної помилки створили дуже важку ситуацію, з якою було вийти непросто. Тому я прийняв рішення прибрати команду з поля. Фактично був поставлений ультиматум: "Ми повертаємо наш чисто забитий гол або ми не дограємо цей матч".

Після тривоги команди продовжили гру за рахунку 2:2, а Aurora все ж таки дотисла Кардинал та відсвяткувала перемогу з рахунком 4:2.

Кардинал-Рівне — Aurora 2:4

Голи: М. Малиновський, 21, 31 – Літвінов, 5, Моспан, 6, Чеберяк, 39, Школьний, 40

Кардинал-Рівне: Дяченко – Басич, Кручок, Волков, Ланко – М. Малиновський, Волянюк, Скибчик, Сорокін

Запасні: Рафальський, Парфенюк, Тютюрай

Aurora: Гуйван – Бессалов, Завертаний, Літвінов, Школьний – Чеберяк, Боргун, Моспан, Семенченко – Гурєєв, Кузьмак, Дичук

Запасні: Бутов, Лисюк

Попередження: Кручок, Волков, Ланко, Сорокін

ХІТ — Ураган

Другий півфінальний матч повинен був розпочатись 3 травня о 18:30, але через паузи у попередній грі та постійні повітряні тривоги розпочався о 20:35. Ну як розпочався... команди розім'ялись, вийшли на поле, проспівали гімн та вишукались на паркеті, а відразу з цим оголосили про чергову повітряну тривогу. Вчора, 3 травня, команди встигли відіграти близько 18 хвилин, за які Ураган забив двічі завдяки точним ударам Шотурми та Шведа. Це сталося не дивлячись на те, що саме ХІТ володів ігровою ініціативою. Тривога затягнулась і в підсумку було прийняте рішення дограти матч вже в суботу, 4 травня.

Фанати футзалу полюбляють цей вид спорту за його швидкість та інтенсивність, але проти регламенту не попреш. Після двох хвилин першого тайму, команді пішли на відпочинку на 15 хвилин. За короткий проміжок часу вболівальники голів не побачили, тому в ХІТа залишалось 20 хвилин чистого ігрового часу, щоб перевернути хід протистояння.

Київська команда знов володіла м'ячем і намагалась загострити ситуацію, але іванофранківці організовано захищались та чекали на свій шанс. І дочекались. Моспан точним ударом на 33 хвилині поставив ХІТ у дуже скрутне становище. Чинний чемпіон країни почав грати п'ятого польового і згодом за це поплатився — 0:4. Влучний постріл Жука під завісу гри став лише голом престижу.

ХІТ — Ураган 1:4

Голи: Жук, 39 — Шотурма, 7, Швед, 13, Моспан, 33, Корсун, 38.

Отже, у фіналі зіграють Aurora та Ураган. Матч відбудеться 5 травня, о 12:00.