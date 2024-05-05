Футзал

Дивіться відео найкращих моментів фінала Кубка України з футзалу, що відбувся 5 травня 2024 року.

У рамках фіналу Кубка України-2023/24 з футзалу київська Aurora зустрілася з івано-франківським Ураганом.

У додатковий час Шотурма вивів Ураган вперед, тоді як Савенко поставив крапку у поєдинку. Фінальний свисток зафіксував звитягу колективу з Івано-Франківська.

Огляд матчу:

Aurora — Ураган 2:4

Голи: Семенченко, 17, 35 — Корсун, 26, Грицина, 33, Шотурма, 59, Савенко, 80.