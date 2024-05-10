Серія завершилася підсумковою звитягою найкращої команди регулярного сезону.
Ураган - Кардинал-Рівне, фото АФУ
10 травня 2024, 18:36
У рамках другого матчу серії чвертьфіналу плей-оф Екстра-ліги-2023/24 Ураган повторно розгромив Кардинал-Рівне, здобувши путівку до наступного раунду.
Перша зустріч команд завершилася звитягою івано-франківського колективу з рахунком 7:2. Клуб із Рівного мав перемагати у другому поєдинку, щоб зрівняти рахунок у серії, але вдруге зазнав розгромної поразки, припинивши свої виступи у плей-оф турніру.
Ураган* — Кардинал-Рівне 5:0 (рахунок серії — 2:0)
Голи: Масевич, 7, Моспан, 18, Мих. Грицина, 26, Фаренюк, 39, 40
Ураган: Сіріцький – Мих. Грицина, Шотурма, Швед, Фаренюк – Мик. Грицина, Британ, Масевич, Моспан – Ткачук
Запасні: Савенко, Левандівський, Приходько, Жуков
Кардинал-Рівне: Дяченко (Рафальський, 21) – Волянюк, М. Малиновський, Сорокін, Скибчик – Ланко, Басич, Кручок, Волков – Козлюк, А. Малиновський, Горбулько
Нагадаємо, що цими вихідними, а саме у неділю, 5 травня, Ураган став переможцем Кубка України-2023/24 з футзалу.