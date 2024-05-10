Футзал

Серія завершилася підсумковою звитягою найкращої команди регулярного сезону.

У рамках другого матчу серії чвертьфіналу плей-оф Екстра-ліги-2023/24 Ураган повторно розгромив Кардинал-Рівне, здобувши путівку до наступного раунду.

Перша зустріч команд завершилася звитягою івано-франківського колективу з рахунком 7:2. Клуб із Рівного мав перемагати у другому поєдинку, щоб зрівняти рахунок у серії, але вдруге зазнав розгромної поразки, припинивши свої виступи у плей-оф турніру.

Ураган* — Кардинал-Рівне 5:0 (рахунок серії — 2:0)

Голи: Масевич, 7, Моспан, 18, Мих. Грицина, 26, Фаренюк, 39, 40

Ураган: Сіріцький – Мих. Грицина, Шотурма, Швед, Фаренюк – Мик. Грицина, Британ, Масевич, Моспан – Ткачук

Запасні: Савенко, Левандівський, Приходько, Жуков

Кардинал-Рівне: Дяченко (Рафальський, 21) – Волянюк, М. Малиновський, Сорокін, Скибчик – Ланко, Басич, Кручок, Волков – Козлюк, А. Малиновський, Горбулько

Нагадаємо, що цими вихідними, а саме у неділю, 5 травня, Ураган став переможцем Кубка України-2023/24 з футзалу.