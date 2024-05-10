Футзал

Доля чвертьфінальної дуелі вирішиться у третьому поєдинку.

У другому матчі 1/4 фіналу плей-оф Екстра-ліги України з футзалу львівська Енергія обіграла хмельницький Сокіл із рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 24 хвилині зусиллями Ігоря Марциняка, а за п'ять хвилин перевагу львів'ян подвоїв Олег Легендзевич. Сокіл відповів лише влучним ударом Олега Гуцуляка на 34 хвилині.

Таким чином, доля путівки до півфіналу вирішиться у третьому матчі. У першій грі Сокіл був сильнішим із рахунком 6:3.

Сокіл – Енергія 1:2. Перший матч 6:3. Рахунок в серії 1:1.

Голи: Гуцуляк, 34 — Марциняк, 24, Легендзевич, 29.

Сокіл: Шевченко – Сохорук, Чижик, Хамдамов, Бабак – Токар, Гуцуляк, Данилюк, Первєєв, Абзалов, Ростківський, Хібовський – Кожуховський, Бабенко.

Енергія: Войтович – Кузь, Буньо, Радевич, Марциняк – Легендзевич, Зварич, Теряєв, Цілик, Квасній, Пелех, Гураль – Кардаш, Кітор.

Попередження: Сохорук.