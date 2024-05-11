Футзал

У київському дербі сильнішою виявилася команда SkyUp Futsal.

У черговому чвертьфіналі плей-оф футзальної Екстра-ліги останній півфіналіст визначався у київському дербі між Авророю та SkyUp Futsal, перша зустріч яких завершилась з рахунком 3:4 на користь других.

За підсумками другого поєдинку гравцям Аврори так і не вдалося повернути паритет у серії, оскільки SkyUp Futsal здобув свою другу перемогу з рахунком 7:4 та здобув свою путівку до півфіналу.

Нагадаємо, раніше учасниками 1/2 фіналу Екстра-ліги стали ХІТ, Ураган та Енергія. Наступним суперником SkyUp Futsal стане ХІТ.

Aurora — SkyUp Futsal 4:7 (0:2 — у серії)