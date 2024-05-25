Футзал

У вирішальному поєдинку кияни зустрінуться з Ураганом або Енергією.

У рамках півфіналу плей-оф української Екстра-ліги з футзалу втретє відбулося київське дербі, в якому ХІТ зустрівся з SkyUp.

У першому і другому поєдинках звитяги святкував ХІТ (5:2 і 4:3). У третій зустрічі команда здобула ще одну перемогу, яка гарантувала їй участь у фіналі плей-оф Екстра-ліги.

SkyUp — ХІТ* 1:3

Голи: Смоловик, 3 — Жук, 6, Мельник, 12, Сірий, 40

У серії другого півфіналу зараз лідирує Ураган (2:1). Завтра, 26 травня, команда ще раз зустрінеться з Енергією.