Київське дербі пройшло під повне диктування однієї з команд.
ФК ХІТ
18 травня 2024, 15:15
У першому півфіналі плей-оф Екстра-ліги з футзалу відбулося київське дербі, у якому ХІТ розгромив SkyUp з рахунком 5:2.
У складі переможців оформленим хет-триком відзначився Євген Жук, а Руслан Шеремета записав собі до активу дубль. У тих, хто програв дублем, вистрілив Владислав Корнєв, який забив два м'ячі на 37 хвилині.
Другий матч півфінальної серії пройде завтра, 19 травня, о 13:00 за Києвом.
Додамо, що у другому півфіналі зіграють Ураган та Енергія. Їхня перша гра відбудеться завтра, 19 травня, о 17:00.
ХІТ - SkyUp 5:2
Голи: Жук, 10, 24, 36, Чернявський, 10, 20 — Корнєв, 37, 37.