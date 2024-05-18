Футзал

Київське дербі пройшло під повне диктування однієї з команд.

У першому півфіналі плей-оф Екстра-ліги з футзалу відбулося київське дербі, у якому ХІТ розгромив SkyUp з рахунком 5:2.

У складі переможців оформленим хет-триком відзначився Євген Жук, а Руслан Шеремета записав собі до активу дубль. У тих, хто програв дублем, вистрілив Владислав Корнєв, який забив два м'ячі на 37 хвилині.

Другий матч півфінальної серії пройде завтра, 19 травня, о 13:00 за Києвом.

Додамо, що у другому півфіналі зіграють Ураган та Енергія. Їхня перша гра відбудеться завтра, 19 травня, о 17:00.

ХІТ - SkyUp 5:2

Голи: Жук, 10, 24, 36, Чернявський, 10, 20 — Корнєв, 37, 37.