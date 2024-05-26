Футзал

Фіналіст турніру визначиться в п'ятій зустрічі команд.

У рамках півфіналу плей-оф української Екстра-ліги з футзалу вчетверте зустрілися львівська Енергія та івано-франківський Ураган.

Відкрити рахунок у серії зумів Ураган, після чого Енергія відновила паритет. Вчора, 25 травня, Ураган ще раз вийшов уперед, але вже сьогодні Енергія знову зрівняла рахунок, тож фіналіст плей-оф турніру визначиться в п'ятій зустрічі команд.

Енергія — Ураган 4:3

Голи: Кузь, 3, 15, Буньо, 8, Пелех, 39 — Фаренюк, 14, Масевич, 24, Грицина, 40

Нагадаємо, першим фіналістом плей-оф Екстра-ліги став київський ХІТ.