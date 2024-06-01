Футзал

Львівська команда змогла вибити колектив із Івано-Франківська.

У п'ятому матчі півфінальної серії львівська Енергія обіграла івано-франківський Ураган із рахунком 4:2.

Рахунок у матчі було відкрито на сьомій хвилині зусиллями Володимира Буньо, але через шість хвилин цифри на табло стали рівними завдяки голу у виконанні Мар'яна Масевича.

Потім за одну хвилину Енергія двічі вразила ворота свого суперника, а авторами голів стали Михайло Зварич та Олег Легендзевич.

У другому таймі у складі Урагану забив Петро Шотурма на 30 хвилині. Однак на 36 хвилині Буньо впіймав на помилці воротаря суперника та забив зі своєї половини поля, оформивши дубль.

Таким чином Енергія виграла півфінал з рахунком 3:2 і вийшла у фінал Екстра-ліги, де зіграє проти київського ХІТа. Для львів'ян це буде шанс стати триразовим чемпіоном України – востаннє титул було взято у сезоні-2015/16.

Ураган — Енергія 2:4 (серія 2:3)

Голи: Масевич, 13, Шотурма, 30 – Буньо, 7, 36, Зварич, 19, Легендзевич, 19.