"Дракони" зробили перший крок до бронзи Екстра-ліги-2023/24.
Ураган - SkyUp Futsal, АФУ
08 червня 2024, 18:59
У першому поєдинку за бронзу Екстра-ліги футзалу між собою зустрічалися Ураган і SkyUp Futsal.
У кінцівці зустрічі перемогу здобули "дракони" і зробили крок до бронзових медалей.
Наступна зустріч відбудеться в неділю, 9 червня.
Зазначимо, що за третє місце грається до трьох перемог.
Ураган - SkyUp Futsal 4:3
Голы: Британ, 4, Масевич, 18, Швед, 31, Шотурма, 40 — Бакум, 18, Салтанов, 24, Корнєв, 29.