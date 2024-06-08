Футзал

"Дракони" зробили перший крок до бронзи Екстра-ліги-2023/24.

У першому поєдинку за бронзу Екстра-ліги футзалу між собою зустрічалися Ураган і SkyUp Futsal.

У кінцівці зустрічі перемогу здобули "дракони" і зробили крок до бронзових медалей.

Наступна зустріч відбудеться в неділю, 9 червня.

Зазначимо, що за третє місце грається до трьох перемог.

Ураган - SkyUp Futsal 4:3

Голы: Британ, 4, Масевич, 18, Швед, 31, Шотурма, 40 — Бакум, 18, Салтанов, 24, Корнєв, 29.