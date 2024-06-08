У першому поєдинку за бронзу Екстра-ліги футзалу між собою зустрічалися Ураган і SkyUp Futsal. 

У кінцівці зустрічі перемогу здобули "дракони" і зробили крок до бронзових медалей. 

Наступна зустріч відбудеться в неділю, 9 червня. 

Зазначимо, що за третє місце грається до трьох перемог. 

Ураган - SkyUp Futsal 4:3
Голы: Британ, 4, Масевич, 18, Швед, 31, Шотурма, 40 — Бакум, 18, Салтанов, 24, Корнєв, 29. 