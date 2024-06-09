Футзал

Наступна гра може стати останньою.

У другому поєдинку за бронзу Екстра-ліги футзалу між собою зустрічалися Ураган і SkyUp Futsal.

У кінцівці зустрічі перемогу знову здобули "дракони" і зробили другий крок до бронзових медалей.

Наступна зустріч відбудеться 15 червня у Києві. Зазначимо, що за третє місце грається до трьох перемог.

Ураган - SkyUp Futsal 3:2

Голи: Фаренюк, 6, 40, Шотурма, 7 — Суворов, 18, Бакум, 35.

Рахунок серії: Ураган 2:0 SkyUp Futsal.