Наступна гра може стати останньою.
Ураган - SkyUp Futsal, АФУ
09 червня 2024, 18:33
У другому поєдинку за бронзу Екстра-ліги футзалу між собою зустрічалися Ураган і SkyUp Futsal.
У кінцівці зустрічі перемогу знову здобули "дракони" і зробили другий крок до бронзових медалей.
Наступна зустріч відбудеться 15 червня у Києві. Зазначимо, що за третє місце грається до трьох перемог.
Ураган - SkyUp Futsal 3:2
Голи: Фаренюк, 6, 40, Шотурма, 7 — Суворов, 18, Бакум, 35.
Рахунок серії: Ураган 2:0 SkyUp Futsal.