Футзал

Команда Олександра Косенка розпочала підготовку до чемпіонату світу.

У стартовому матчі міжнародного турніру в Португалії збірна України з футзалу впевнено обіграла національну команду Коста-Рики з рахунком 4:0.

Перемогу команді Олександра Косенка забезпечили забиті м'ячі у виконанні Даниїла Абакшина, Ростислава Семенченка, Петра Шотурми та Артема Фаренюка.

Коста-Рика – Україна 0:4

Голи: Абакшин, 3, Семенченко, 13, Шотурма, 29, Фаренюк, 36.

Свій наступний матч Україна проведе проти Куби. Гра відбудеться завтра о 22:30 за Києвом. У заключній грі "синьо-жовті" зустрінуться з Португалією — 25 серпня о 20:00.

Нагадаємо, турнір в Португалії відбувається у рамках підготовки до чемпіонату світу 2024 року, який відбудеться у вересні-жовтні.