Команда Олександра Косенка розпочала підготовку до чемпіонату світу.
АФУ
23 серпня 2024, 00:07
У стартовому матчі міжнародного турніру в Португалії збірна України з футзалу впевнено обіграла національну команду Коста-Рики з рахунком 4:0.
Перемогу команді Олександра Косенка забезпечили забиті м'ячі у виконанні Даниїла Абакшина, Ростислава Семенченка, Петра Шотурми та Артема Фаренюка.
Коста-Рика – Україна 0:4
Голи: Абакшин, 3, Семенченко, 13, Шотурма, 29, Фаренюк, 36.
Свій наступний матч Україна проведе проти Куби. Гра відбудеться завтра о 22:30 за Києвом. У заключній грі "синьо-жовті" зустрінуться з Португалією — 25 серпня о 20:00.
Нагадаємо, турнір в Португалії відбувається у рамках підготовки до чемпіонату світу 2024 року, який відбудеться у вересні-жовтні.