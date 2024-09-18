Футзал

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату світу-2024 з футзалу, що відбувся 18 вересня 2024 року.

У рамках другого туру чемпіонату світу-2024 з футзалу, який проходить в Узбекистані, збірна України здобула розгромну перемогу над Анголою з рахунком 7:2.

Завдяки цій перемозі підопічні Олександра Косенка набрали свої перші три очки після розгромної поразки від Аргентини (1:7), проте за різницею забитих та пропущених наша команда поступається Афганістану та займає третю сходинку в турнірній таблиці групи C.

Свій наступний матч Україна проведе проти Афганістану. Гра відбудеться 21 вересня о 18:00 за Києвом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ангола — Україна у рамках 2 туру чемпіонату світу-2024 з футзалу:

Ангола — Україна 2:7

Голи: Да Сілва, 17, Веду, 40 — Жук, 7 (пен), Корсун, 13, 16, Мельник, 26, Зварич, 28, Чернявський, 32, Швед, 40.

Ангола: Гоміту, Адеріто, Камбангула, Да Сілва, Чіко.

Заміни: Деніс, Доке, Фонтура, Фортес, Калуанда, Нельсіньйо, Осна, Песадо, Веду.

Україна: Сухов, Абакшин, Зварич, Корсун, Семенченко.

Заміни: Жук, Мельник, Микитюк, Савенко, Фаренюк, Ципун, Чернявський, Швед, Шотурма.

Попередження: Адеріто, Гоміту.