Футзал

Українці здобули свою першу перемогу на мундіалі 2024 року.

У матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу 2024 року з футзалу збірна України розгромила Анголу з рахунком 7:2.

З перших команда Олександра Косенка захопила ініціативу у матчі та почала тиснути на ворота суперника.

Плоди прийшли на сьомій хвилині, коли Жук реалізував пенальті. Потім на 13 хвилині перевагу "синьо-жовтих" подвоїв Корсун, а ще за три хвилини він же оформив дубль.

На це ангольці відповіли ударом у перекладину наших воріт, а також голом у виконанні да Сілви на 17 хвилині.

У другому таймі картинка на майданчику не змінилася. На 26 хвилині Мельник забив четвертий м'яч у ворота ангольців, а за дві хвилини Зварич відзначився своїм результативним ударом.

На 32 хвилині Чернявський замкнув передачу з кутового від Шведа, забивши шостий м'яч – на все це Ангола відповіла влучним ударом Веду за 40 секунд до кінця зустрічі.

Остаточну крапку у матчі поставив Швед за кілька секунд до фінального свистка.

Таким чином Україна набрала перші три очки на турнірі після поразки від Аргентини (1:7). Для Анголи це була друга поразка після невдачі проти Афганістану (4:6).

Другий матч нашої групи між Аргентиною та Афганістаном пройде сьогодні о 18:00.

Свій наступний матч Україна проведе проти Афганістану. Гра відбудеться 21 вересня о 18:00 за Києвом.

Ангола — Україна 2:7

Голи: Да Сілва, 17, Веду, 40 — Жук, 7 (пен), Корсун, 13, 16, Мельник, 26, Зварич, 28, Чернявський, 32, Швед, 40.

Ангола: Гоміту, Адеріто, Камбангула, Да Сілва, Чіко.

Заміни: Деніс, Доке, Фонтура, Фортес, Калуанда, Нельсіньйо, Осна, Песадо, Веду.

Україна: Сухов, Абакшин, Зварич, Корсун, Семенченко.

Заміни: Жук, Мельник, Микитюк, Савенко, Фаренюк, Ципун, Чернявський, Швед, Шотурма.

Попередження: Адеріто, Гоміту.