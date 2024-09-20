Футзал

Визначилися ще два учасники 1/8 фіналу турніру.

У рамках третього туру групового етапу футзального чемпіонату світу-2024 в Узбекистані відбулися два матчі групи А.

Парагвайці зазнали поразки, ще за підсумками другого туру вийшовши до плей-оф. Нідерландцям три очки допомогли стати другою командою квартету.

Нідерланди — Парагвай 5:2

Голи: Мартінус, 7, Кретьє, 8, 35, Чіх, 28, 37 — Паскоттіні, 17, Суарес, 23

Костариканці впоралися з узбекистанцями, теж здобувши путівку до плей-оф. Там вони опинилися завдяки рейтингу найкращих команд, які фінішували в своїх групах третіми.

Коста-Рика — Узбекистан 5:3

Голи: Кубільйо, 4, Леон, 20, Чаваррія, 32, Кабальсета, 33, Салас, 38 — Аділов, 14, Хамроєв, 27, Беркінов, 30

Підсумкова турнірна таблиця групи А:

Нагадаємо, завтра, 21 вересня, збірній України з футзалу протистоятиме Афганістан (початок — о 18:00 за Києвом).