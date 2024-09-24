Футзал

Універсал збірної України та київської Aurora дав свій коментар стосовно виходу "синьо-жовтих" до плей-оф чемпіонату світу-2024 з футзалу.

Ростислав Семенченко радіє виходу до 1/8 фіналу та задоволений організацією турніра.

- Ростиславе, вітаємо з виходом до плей-оф! Які емоції, який настрій, яка атмосфера в збірній?

- Дякую за привітання, емоції не передати словами. Звісно, після виходу в 1/8 чемпіонату світу команда в підвищеному настрої, атмосфера просто чудова.

- Як оціните організацію турніру загалом?

- Організація турніру на найвищому рівні, все зроблено чудово до найменших дрібничок. Все дуже подобається.

- Наш шлях на чемпіонаті світу почався з болючої поразки від Аргентини. Це дійсно такий високий рівень суперника чи банально не наш день?

- У збірної Аргентини високий рівень команди, це безперечно, плюс дуже досвідчені гравці, які вже не перший раз грають на мундіалі. Але варто сказати, що на розборі нашої гри, ми побачили, що насправді ми грали непогано, проте збірна Аргентини покарала нас за кожну нашу помилку.

- Коли Афганістан в вирішальній грі забив та стало 2:1, були переживання?

- Особисто у мене не було переживань, я до кінця вірив в нашу перемогу і був впевнений в кожному з хлопців.

- Чи спілкувалися з гравцями інших збірних? Чи запитували вони про ситуацію в Україні?

- Поки ні з ким не спілкувався, якось поки не було такого моменту.

- Як проводите вільний час? Куштували страви узбецької кухні?

- У вільний час більше відпочиваємо в номері, ніж десь гуляємо, відновлюємося морально та фізично, але деякий час можемо виділити і на прогулянку. Плов куштували на вечері, просили поварів приготувати в готелі, було смачно.

Нагадаємо, що вже сьогодні, 24-го вересня, Україна зіграє проти збірної Нідерландів в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу.