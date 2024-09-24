Футзал

Команда Маркіньйоса Шав'єра спокійно вийшла до чвертьфіналу.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф футзального чемпіонату світу-2024 в Узбекистані зустрілися збірні Бразилії та Коста-Рики.

Бразильці фінішували першими в групі В, тоді як костариканці стали третім колективом квартету А. В очній зустрічі між двома латиноамериканськими збірними сенсації не сталося. Підопічні Маркіньйоса Шав'єра п'ять разів скерували м'яч у ворота свого суперника, не дозволивши йому відповісти бодай одним голом.

Бразилія — Коста-Рика 5:0

Голи: Марсель, 5, Ф. Валеріо, 12, Л. Ліно, 28, Негінью, 36, 40

У чвертьфіналі (29 вересня) Бразилії протистоятиме переможець пари Іран — Марокко (26 вересня, 15:30 за Києвом).