Футзал

Здобути перемогу "синьо-жовтим" допомогли дубль Мельника та гол Зварича.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф футзального чемпіонату світу-2024 в Узбекистані зустрілися збірні Нідерландів та України.

Колектив Олександра Косенка фінішував другим у групі С, тоді як нідерландці посіли ту ж сходинку в квартеті А. В очній зустрічі "синьо-жовті" відкрили рахунок завдяки голу Зварича в першому таймі. У другій половині поєдинку Бузамбу відновив паритет, який протримався всього дві хвилини. Дубль Мельника дозволив збірній України досягти наступного раунду турніру.

Нідерланди — Україна 1:3

Голи: Бузамбу, 29 — Зварич, 6, Мельник, 31, 40

У чвертьфіналі (29 вересня) Україні протистоятиме переможець пари Іспанія — Венесуела (25 вересня, 15:30 за Києвом).