Футзал

Відбувся черговий матч 1/8 фіналу мундіалю.

У черговому матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2024 з футзалу збірна Венесуели обіграла національну команду Іспанії з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 13 хвилині зусиллями Хосе Вільялобоса з Венесуели, після чого на початку другого тайму – на 24 хвилині голом у складі іспанців відзначився Рауль Гомес.

Далі пішли тактичні ігри, коли двічі з майданчика гравців збірної Венесуели, яка відбивалася до останнього, виносили з поля на ношах.

Проте за хвилину до кінця Віктор Карреньйо вивів венесуельців уперед, після чого іспанці намагалися відігратися з п'ятим польовим, але не вийшло.

Іспанія – Венесуела 1:2

Голи: Гомес, 24 — Вільялобос, 13, Карреньйо, 40.

Таким чином, збірна Венесуели вийшла до чвертьфіналу турніру, де зіграє проти України, яка напередодні обіграла Нідерланди (3:1). Матч пройде 29 вересня у Ташкенті.