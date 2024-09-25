Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату світу з футзалу, що відбувся 24 вересня 2024 року.
Нідерланди — Україна, ФІФА
25 вересня 2024, 12:24
Збірна України з футзалу у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2024 обіграла Нідерланди (3:1).
Команда Олександра Косенка відкрила рахунок на шостій хвилині зусиллями Зварича, проте нідерландці відповіли на 29 хвилині завдяки голу Бузамбу.
Потім на 31 хвилині Мельник знову вивів українців уперед, а через дев'ять хвилин він же оформив дубль і встановив остаточний рахунок на табло.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Нідерланди — Україна у рамках 1/8 фіналу ЧС-2024:
Нідерланди — Україна 1:3
Голи: Боузамбу, 29 — Зварич, 6, Мельник, 31, 40.
Нідерланди: Куйк — Кретьєр, Моссаві, Бухарі, Боузамбу; Спігт, Кі, Джеяр, Аттахірі, Чіх, Бовюзан, Белхаж, Мартінус (к), Ваддух.
Україна: Сухов — Зварич, Корсун, Семенченко, Абакшин; Ципун, Савенко, Швед, Жук, Чернявський, Шотурма (к), Микитюк, Мельник, Фаренюк.
Попереджені: Бухарі — Швед.