Футзал

Колектив Карлоса Чілаверта не без проблем дістався чвертьфіналу турніру.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф футзального чемпіонату світу-2024 в Узбекистані зустрілися збірні Парагваю та Афганістану.

Парагвайці цієї стадії турніру дісталися в якості найкращої команди групи А, тоді як афганці фінішували третіми в квартеті С. Саме азіатська збірна відкрила рахунок у першому таймі матчу, але втримати мінімальну перевагу не зуміла.

Південноамериканський колектив спочатку зрівняв рахунок у другій половині зустрічі, а потім, уже в додатковий час, вийшов уперед, двічі уразивши ворота свого суперника протягом двох хвилин.

Парагвай — Афганістан 3:1

Голи: Мартінес, 30, Мендес, 41, Еспіноса, 42 — Хоссайні, 15

У чвертьфіналі (30 вересня) Парагваю протистоятиме переможець пари Таїланд — Франція (27 вересня, 15:30 за Києвом).