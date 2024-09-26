Футзал

Відбулися чергові матчі плей-оф чемпіонату світу з футзалу.

Сьогодні, 26 вересня, пройшли чергові матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2024 з футзалу.

У першому матчі збірна Марокко обіграла Іран із рахунком 4:3.

Іранці першими відкрили рахунок на четвертій хвилині зусиллями Деракшані, але потім до перерви марокканці забили чотири. Авторами голів стали Халід, Ель-Месрар та Ель-Фенні. Автогол на рахунку Рафієпура.

У другому таймі іранці зібралися та забили два м'ячі, але цього не вистачило, щоб зрівняти цифри на табло. У складі тих, хто програв, забили Таєбі та Оладгобад.

Іран — Марокко 3:4

Голи: Деракшані, 4, Таєбі, 21, Оладгобад, 22 — Халід, 7, Рафієпур, 11 (автогол), Ель-Месрар, 17, Ель-Фенні, 20.

У другій грі Казахстан вирвав перемогу над Португалією із рахунком 2:1.

Казахстанці відкрили рахунок на 11 хвилині завдяки голу Єсенаманова, але на старті другого тайму португальці зрівняли цифри на табло зусиллями Зіки.

На останній хвилині перемогу Казахстану забезпечив результативний удар Турсагулова.

Португалія — Казахстан 1:2

Голи: Зіки, 21 — Єсенаманов, 11, Турсагулов, 40.