Футзальній збірній України під керівництвом Олександра Косенка вдалося дістатися 1/4 фіналу плей-оф чемпіонату світу-2024 в Узбекистані.

У чвертьфіналі турніру, 29 вересня, "синьо-жовтим" протистоїть збірна Венесуели. Початок зустрічі — о 18:00 за київським часом.

Слідкуйте за перебігом подій у матчі в прямій онлайн-трансляції від Суспільного на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ УКРАЇНА — ВЕНЕСУЕЛА НА ЧС-2024 З ФУТЗАЛУ:

СТАРТОВИЙ СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ: