Слідкуйте за поєдинком, який розпочався о 18:00 за Києвом.
Фото АФУ
29 вересня 2024, 18:06
Футзальній збірній України під керівництвом Олександра Косенка вдалося дістатися 1/4 фіналу плей-оф чемпіонату світу-2024 в Узбекистані.
У чвертьфіналі турніру, 29 вересня, "синьо-жовтим" протистоїть збірна Венесуели. Початок зустрічі — о 18:00 за київським часом.
Слідкуйте за перебігом подій у матчі в прямій онлайн-трансляції від Суспільного на Football.ua.
ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ УКРАЇНА — ВЕНЕСУЕЛА НА ЧС-2024 З ФУТЗАЛУ:
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