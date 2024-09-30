Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату світу з футзалу, що відбувся 29 вересня 2024 року.
Україна - Венесуела, Getty Images
30 вересня 2024, 00:31
У чвертьфіналі чемпіонату світу-2024 з футзалу збірна України обіграла Венесуелу!
Це означає, що "синьо-жовті" вперше з 1996 року опинилися в четвірці найкращих команд світу.
Огляд матчу:
Україна – Венесуела 9:4
Голи: Абакшин, 04:13, 15:06, 17:14, Шотурма, 13:56, Швед, 19:37, Семенченко, 20:24, Сухов, 26:09, Чернявський, 31:34, Микитюк, 37:51 – М. Франсія, 05:12, Віамонте, 15:41, Відаль, 16:02, Мурільйо, 29:38.