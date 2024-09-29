Футзал

"Синьо-жовті" впевнено вийшли до наступного раунду.

У чвертьфіналі чемпіонату світу-2024 з футзалу збірна України обіграла Венесуелу!

Це означає, що "синьо-жовті" вперше з 1996 року опинилися в четвірці найкращих команд світу.

Зазначимо, що наступним суперником України вже у півфіналі ЧС-2024 буде збірна Бразилії. Матч відбудеться 2 жовтня о 18:00.

Чемпіонат світу-2024, 1/4 фіналу

Україна – Венесуела 9:4

Голи: Абакшин, 04:13, 15:06, 17:14, Шотурма, 13:56, Швед, 19:37, Семенченко, 20:24, Сухов, 26:09, Чернявський, 31:34, Микитюк, 37:51 – М. Франсія, 05:12, Віамонте, 15:41, Відаль, 16:02, Мурільйо, 29:38.