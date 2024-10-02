Футзал

Петро Шотурма залишив паркет на ношах.

У рамках півфіналу чемпіонату світу-2024 з футзалу, який проходить в Узбекистані, збірна України в очному протистоянні зустрілася з Бразилією.

У другій половині першого тайму команда Олександра Косенка втратила важливого гравця: капітан "синьо-жовтих" Петро Шотурма отримав травму після невдалого приземлення суперника на його ногу та не зміг продовжити гру.

Через отримане пошкодження Шотурма власними силами не зміг залити паркет — йому знадобилася допомога лікарів.

Відзначимо, що перший тайм завершився з рахунком 1:0 на користь збірної України.

Слідкуйте за ключовими подіями півфіналу футзального ЧС-2024 між Україною та Бразилією у відео онлайн-трансляції на Football.ua.