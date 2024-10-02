Футзал

Слідкуйте за поєдинком, який розпочнеться о 18:00 за Києвом.

Футзальній збірній України під керівництвом Олександра Косенка вдалося дістатися 1/2 фіналу плей-оф чемпіонату світу-2024 в Узбекистані.

У півфіналі турніру, 2 жовтня, "синьо-жовтим" протистоїть потужна збірна Бразилії. Початок зустрічі — о 18:00 за київським часом.

Слідкуйте за перебігом подій у матчі в прямій онлайн-трансляції від Суспільного на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ УКРАЇНА — БРАЗИЛІЯ НА ЧС-2024 З ФУТЗАЛУ:

Нагадаємо, у чвертьфіналі Україна обіграла Венесуелу (9:4), а Бразилія була сильнішою за Марокко (3:1).