Футзал

Суперником збірної України у матчі за третє місце буде національна команда Франції.

У другому півфінальному матчі ЧС-2024 з футзалу збірна Аргентини обіграла Францію з рахунком 3:2.

Рахунок у матчі було відкрито на третій хвилині зусиллями Арр'єти, який реалізував пенальті. Через три хвилини французи зрівняли цифри на табло завдяки голу Менендеса. Потім за дві хвилини аргентинці знову вийшли вперед — точним ударом відзначився Клаудіньйо.

На 25 хвилині Туре знову зробив рахунок нічийним, але остаточне слово було за аргентинцями, коли на 37 хвилині Арр'єта реалізував другий пенальті та оформив дубль.

Після третього пропущеного м'яча французи відразу почали грати з п'ятим польовим і відразу аргентинці мало не покарали, потрапивши у стійку порожніх воріт. Решта всіх спроб французів зрівняти рахунок виявилися марними.

Таким чином Аргентина вийшла у фінал турніру, де зіграє проти Бразилії, а Франція візьме участь у матчі за третє місце проти України.

Аргентина — Франція 3:2

Голи: Арр'єта, 3 (пен), 37 (пен), Клаудіньйо, 8 — Менендес, 6, Туре, 25.

Аргентина: Сарм'єнто, Брандль, Клаудіньйо, Корсо, Таборда.

Запасні: Гауна, Кравецки, Плаза, Вапоракі, Арр'єта, Боло, Борруто, Роза, Тріподі.

Франція: Локока, Гіріо, Мохаммед, Мухудін, Саадауї.

Запасні: Гаррос, Бельхадж, Баендалі, Лютен, Менендес, Рамірез, Туре, Чапче.

Попередження: Кравецки, Борруто — Туре.