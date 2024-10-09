Футзал

Гравець отримав травму в півфіналі чемпіонату світу-2024.

Петро Шотурма, який є капітаном збірної України з футзалу та гравцем Урагана, успішно переніс першу частину операції на зв'язках колінного суглоба, передає офіційний Telegram-канал АФУ.

На 32-річного виконавця чекає ще одне хірургічне втручання. Перше проходило в мюнхенській клініці.

Нагадаємо, що Шотурма отримав травму в матчі проти Бразилії у півфіналі чемпіонату світу-2024 в Узбекистані.

Бразильцям, які в підсумку стали переможцями турніру, збірна України поступилася, але зуміла розгромити Францію в поєдинку за третє місце.