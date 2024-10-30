Футзал

Капітан "синьо-жовтих" поділився процесом свого відновлення.

Капітан збірної України Петро Шотурма прокоментував своє відновлення після травми, а також поділився планами на майбутнє.

"На жаль, травма виявилася не легкою. Більш детальна інформація буде після другої операції в грудні. Лікування проходитиме в два етапи. Я дуже хочу якнайшвидше повернутися і допомогти хлопцям на паркеті. В мене також є мрія, щоб збірна Україна зіграла вдома, на власному паркеті. Робитиму для цього все.

Мені зараз легше, адже я поки відповідальності не відчуваю. Але у хлопців вона буде набагато вищою, адже всі суперники будуть ставитися до нас як до призерів чемпіонату світу. Втім, ми з усією відповідальністю налаштовуємося на кожний матч. Тобто ми до підвищеної відповідальності готові", — наводить слова Шотурми прес-служба УАФ.

Раніше найближчими планами збірної України поділився наставник "синьо-жовтих" Олександр Косенко.