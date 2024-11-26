Футзал

"Синьо-жовті" зіграють проти Кіпру та Румунії.

Збірна України з футзалу опублікувала список викликаних гравців на відбіркові матчі Євро-2026. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

У найближчих матчах проти Кіпру та Румунії головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Косенко розраховуватиме на 15 виконавців.

Склад збірної України з футзалу

Воротарі: Юрій Савенко (Аврора), Олександр Сухов (ХІТ), Олександр Сіріцький (Ураган).

Польові гравці: Владислав Первєєв (Сокіл), Даниіл Абакшин, Ігор Чернявський, Євген Жук, Андрій Мельник (усі — ХІТ), Михайло Зварич (Енергія), Ростислав Семенченко (Аврора), Назар Швед, Артем Фаренюк, Ярослав Лебідь (усі — Євробус), Микола Микитюк (Кордоба), Ігор Корсун (Осасуна).

Нагадаємо, матч проти Кіпру відбудеться 13 грудня, а зустріч із Румунією – 17 грудня. Також у групу зі збірною України потрапила Німеччина.