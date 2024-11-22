Футзал

Денис Куций працюватиме на поєдинках футзальної Ліги чемпіонів.

Український арбітр Денис Куций обслуговуватиме матчі елітного раунду Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу, повідомляє прес-служба УАФ.

Матчі відбуватимуться у Хорватії у період з 27 по 30 листопада.

У групі, де працюватиме українець, виступатимуть загребське Динамо, французький Етуаль, казахстанський Кайрат та хорватський Олміссум.

Також додамо, що раніше Куций став першим українським арбітром, який працював на фінальних матчах Ліги чемпіонів – це було у сезоні-2023/24.

На жаль, київський ХІТ не зміг пробитися в еліт-раунд ЛЧ, поступившись на груповому етапі Андерлехту (2:8) та Картахені (1:4), а також зігравши внічию з Бєльсько-Бялою (2:2).