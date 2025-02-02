Футзал

Коментар тренера після гри.

Головний тренер збірної України Олександр Косенко поділився враженнями від матчу 3-го туру відбору на Євро-2026 проти Німеччини, в якому його команда здобула вольову перемогу з рахунком 5:3.

"Не завжди все залежить від нас. Суперник розумів, що цей матч – шанс поборотися за перше місце, тож думаю, що вони готувалися дуже ретельно. Тим паче, що їм вдалося забити швидкий гол – якраз на це вони і розраховували. Добре, що ми більш-менш швидко відігралися, пішли вперед і повели в рахунку. А другий тайм – ця гра десь була схожа на матч з Польщею (у відборі на ЧС-2024 – прим.).

Поляки теж пропустили 4 голи і розуміли, що їм вже нічого втрачати, і вийшли на другий тайм із максимальним налаштуванням. Так само зробила і Німеччина. Що в тій грі, що в цій, був дуже важливий наступний гол – якби забили шостий, то заспокоїли б гру. З поляками нам це вдалося, а німцям не забили, але не завжди все складається так, як плануєш. Я вважаю, що нічого страшного в цьому немає. Головне, що виграли. Покриття трохи незручне для нас. Думаю, все нормально, рухаємося далі", — сказав Косенко.

Номінально домашній матч 4-го туру проти Німеччини пройде у вівторок, 4 лютого, на "Арені Кишинів". Стартовий свисток пролунає о 19:00.