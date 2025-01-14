Футзал

Солідне досягнення для молодого українця.

Футзаліста Ростислава Семенченка було визнано найкращим молодим гравцем світу за підсумками 2024 року за версією відомого видання FutsalPlanet.

Минулого року 21-річного українця було визнано найкращим гравцем Фіналу чотирьох у Кубку України, а також найкращим молодим гравцем сезону у чемпіонаті. На його рахунку було 27 матчів, в яких він забив 12 голів та віддав 13 асистів.

Після цього у складі збірної України Семенченко став бронзовим призером чемпіонату світу та володарем Бронзового м'яча ЧС-2024.

Наразі Семенченко виступає за київську AURORA, яка лідирує у чемпіонаті України, випереджаючи ХІТ на два бали після 11 турів. На рахунку Семенченка вже 13 голів.