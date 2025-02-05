Футзал

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з німцями.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко прокоментував розгромну перемогу своєї команди у матчі проти Німеччини (9:0) у відборі Євро-2026.

"На початку легко не було. Було важко, і добре, що ми забили ці голи в першому таймі та відчули впевненість. Німцям вже треба було розкриватися і ми цим скористалися. Потроху-потроху, і довели рахунок до розгромного, з чим я і вітаю хлопців, вони молодці, добре попрацювали.

Чи пов’язана різниця у цих двох матчах з паркетом? Не в паркеті різниця. Ми грали на виїзді, в гостях, де у збірної Німеччини була шалена підтримка та шалений настрій. Можна пригадати гру Данія – Казахстан, у якій данці вдома здолали дуже потужну збірну. Тому все в купі й дало таку важку гру. Ну і дійсно, нам краще грати на швидкому покритті.

Ми поберегли Первєєва, адже він відчував дискомфорт. У нього мікротравма, тому ми не стали ним ризикувати. Думаю, в майбутньому він зіграє", — наводить слова Косенка прес-служба АФУ.

Нагадаємо, наступні матчі відбору Євро-2026 проти Кіпру та Румунії відбудуться 11 та 15 квітня.