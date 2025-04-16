Футзал

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з Румунією.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбору Євро-2026, який "синьо-жовті" закінчили з максимальною кількістю очок.

"Ми налаштовуємося на кожну гру, хочемо перемогти, це вдається. Ще раз дякую хлопцям, бо вже начебто й пройшли на чемпіонат Європи, але вони все одно вийшли й підтримали своє реноме, здобули перемогу і завершили цей відбір із максимумом очок.

Тому я вітаю гравців, уболівальників, дякую їм, що підтримують нас. Взагалі хочу подякувати всім, й у першу чергу — Збройним силам України, що ми маємо таку можливість — грати. Також дякую всім, хто підтримує збірну в цей важкий час. Своєю натхненною грою хлопці віддячують.

Не скажу, що були експерименти зі складом. Ми пробували різні поєднання. Думаю, усе нормально: у першому таймі зіграли одні, у другому — інші. Усе гаразд, кінцевий результат — перемога, тому рухаємося далі.

Домовленість між Україною та Румунією про хвилину мовчання? Ми хотіли вшанувати пам’ять загиблих у страшному теракті. Чесно кажучи, болить серце й душа. Румуни це все розуміють і, не вагаючись, одразу ж підтримали і сказали, що справді дуже важливо, щоб про це знав увесь світ. Те, що відбувається, — жахливо. Тому ще раз подякуємо румунам", - наводить слова Косенка прес-служба АФУ.

Нагадаємо, жеребкування фінального турніру Євро-2026 відбудеться 24 жовтня.