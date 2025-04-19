Футзал

Балтійські країни в черговий раз базують.

Україна, Литва та Латвія виступають проти участі збірної білорусі на чемпіонаті Європи-2026 з футзалу. Про це повідомляє портал tv3.lt.

"Литовська федерація футболу спільно з Латвійською та Українською федераціями футболу активно займається ситуацією, пов'язаною з участю білоруських спортсменів у чемпіонаті Європи з футзалу.

Наразі литовська сторона веде переговори з інституціями нашої країни, оскільки необхідна державна підтримка щодо закону, який забороняє в'їзд спортсменів із цієї країни на територію Литви.

Також ведуться переговори з УЄФА. Щойно буде отримано необхідні відповіді, литовська, латвійська та українська федерації оголосять про своє рішення, яке буде дуже жорстким", — заявив глава ЛФФ Едгарс Станкявічюс.

Також про ситуацію з можливим не допуском до футзального Євро-2026 висловився очільник Латвійської федерації футболу Вадим Ляшенко.

"Наприкінці нинішнього або на початку наступного тижня в нас буде чітке рішення, як все відбуватиметься. Зараз багато невизначеностей. Ми знаємо, що в Латвії не зможемо організувати матч, у якому братиме участь білорусь.

Ми не можемо цього зробити ні з юридичної, ні з етичної точки зору. Поки що триває комунікація, і коли в нас буде чітка позиція від УЄФА, ми обов'язково проінформуємо громадськість".

Зазначимо, що Євро-2026 з футзалу пройде в Ризі (Латвія) та Каунасі (Литва) з 18 січня по 8 лютого 2026 року.

Раніше Україна достроково вийшла на футзальний чемпіонат Європи-2026.