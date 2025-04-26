Футзал

У фіналі турніру дніпровська команда зіграє проти Урагану.

У другому півфіналі Кубка України з футзалу Суха Балка у серії пенальті здобула перемогу над Кардиналом-Рівне.

Основний час матчу закінчився з рахунком 1:1. На гол Сергія Кравчука на третій хвилині, дніпровці відповіли точним ударом Владислава Ніжника за хвилину.

У серії післяматчевих пенальті гравці Сухої Балки здобули перемогу з рахунком 5:4.

Таким чином, у фіналі турніру Суха Балка зіграє проти Урагану.

Суха Балка — Кардинал-Рівне 1:1 (серія пенальті 5:4)

Голи: Ніжник, 4 — Кравчук, 3.