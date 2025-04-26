У фіналі турніру дніпровська команда зіграє проти Урагану.
ФК Суха Балка
26 квітня 2025, 18:59
У другому півфіналі Кубка України з футзалу Суха Балка у серії пенальті здобула перемогу над Кардиналом-Рівне.
Основний час матчу закінчився з рахунком 1:1. На гол Сергія Кравчука на третій хвилині, дніпровці відповіли точним ударом Владислава Ніжника за хвилину.
У серії післяматчевих пенальті гравці Сухої Балки здобули перемогу з рахунком 5:4.
Таким чином, у фіналі турніру Суха Балка зіграє проти Урагану.
Суха Балка — Кардинал-Рівне 1:1 (серія пенальті 5:4)
Голи: Ніжник, 4 — Кравчук, 3.