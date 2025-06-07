Футзал

Хет-трик Педяша приносить киянам важливу перемогу в Екстра-лізі.

ХІТ здобув мінімальну перемогу над Авророю у першому матчі фінальної серії плей-оф Екстра-ліги, вийшовши вперед у боротьбі за чемпіонство — 1:0 у серії.

Героєм зустрічі став Олександр Педяш, який оформив хет-трик і став ключовою фігурою у першій перемозі ХІТа над Авророю в цьому сезоні. Це також перша поразка зоряної команди в основний час у поточному розіграші чемпіонату.

Вже завтра відбудеться наступний матч серії, який може стати вирішальним у боротьбі за титул — чемпіонство визначається до трьох перемог.